НБУ не планирует масштабной чистки среди небанковских финкомпаний

У небанковских финучреждений будет переходный период, чтобы войти в нормальное регулирование.

Национальный банк Украины после принятия закона о ликвидации Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг и получения полномочий по регулированию этого сектора не планирует проводить масштабную чистку среди небанковских финансовых компаний.

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"Нет, мы не планируем и вообще не предусматриваем такого", - сказала журналистам первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

По ее словам, у небанковских финучреждений будет год переходного периода, в течение которого регулятор совместно с рынком будет работать над разработкой дорожной карты, чтобы войти в нормальное регулирование.

"После мы определимся с переходным периодом непосредственно для учреждений – как они будут достигать значений, нормативов", - добавила Рожкова.

При этом она отметила, что регуляция для компаний, которые не несут риска кредитора (ломбарды, лизинговые, факторинговые и другие компании, не привлекающие средства), будет упрощаться, и основным для них будет закон о защите прав потребителей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в июле 2016 года одобрила в первом чтении законопроект о консолидации надзора в небанковском финсекторе, предполагающий упразднение Нацкомфинуслуг и передачу ее функций Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№2413а). Второе чтение документа в парламенте за два года так и не состоялось.

Законопроект предусматривает, что надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.