Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом 350 миллионов гривень

Во время обысков изъяты 994 тысячи гривень, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 миллиона гривень, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности.

Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 350 миллионов гривень.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Во вторник, 9 октября, правоохранительными органами в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконный сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, что привело к отравлению людей), ч. 2 ст. 205 (создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет денежных средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, конвертационный центр с оборотом более 350 миллионов гривень был ликвидирован.

Правоохранители установили, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования. Деятельность фиктивных субъектов хозяйствования была направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличность.

"В ходе санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме 994 тысячи гривень, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 миллиона гривень, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета. Наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.