Три посылки вне бюджета: с нового года украинцев собираются обложить новым налогом

Недавно генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский взорвал информационное поле Украины напоминанием о возможном с 1 января 2019 года полном приостановлении импорта товаров украинцами из-за рубежа. А все потому, что без уплаты налога, один человек сможет получить всего три международные посылки в месяц. При этом суммарная стоимость товаров в каждой из них не должна будет превышать 150 евро. А, начиная с четвертой, такие отправления будут облагаться НДС, пошлиной и акцизом.

«Если ее (норму о трех посылках, – УНИАН) не отменят, встанет весь импорт. И на этом все закончится. И это будет не ответственность «Укрпошты»», - заявил Смелянский.

Действительно, если ограничения стоимости посылки действует давно как у нас, так и за рубежом, то ограничения по их количеству – исключительно украинское ноу-хау. Последствия таких ограничений будут не самыми оптимистическими – без разработанного механизма подсчета посылок на одно физлицо, полноценная работа таможенных пунктов пропуска почты окажется под угрозой, а аэропорт «Борисполь» будет завален международными посылками. По мнению участников рынка, именно эта норма чревата «парализацией» украинской таможни, вымыванием денег из украинского бюджета и негативными последствиями для государственной экономики.

«Закон о «трех посылках» не имеет механизма его исполнения, поэтому последствия будут ощутимы и для игроков почтово-логистического рынка, и для украинцев, и для таможенников. Он также повлияет на объемы поступления посылок из-за рубежа, усложнит их получение для украинцев, будет затратным и для государства, и для всех почтово-логистических компаний», - ответили в «Укрпоште» на запрос УНИАН.

Кстати, именно национальный почтовый оператор, доля которого на рынке международной доставки, по оценкам экспертов, достигает 40%, активнее всего жалуется на новые законодательные поправки.

«Таможенники просто не смогут определить, какая посылка четвертая, и могут перестать выпускать отправления за пределы таможенного контроля, чтобы не нарушать законодательство», - говорит в комментарии УНИАН гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский.

Не остаются в стороне и другие участники рынка. Опасения национальной компании по поводу грядущего хаоса на пунктах таможенного контроля и складах почтовых компаний разделяет оператор экспресс-доставки «Новая почта».

«Компания не может спрогнозировать в полной мере влияние нового законодательства на деятельность таможенных органов, однако существуют реальные опасения относительно высокой вероятности остановки рынка международной доставки отправлений, как минимум, на какое-то время. Мы пока не получили прописанного алгоритма воплощения новой нормы, не понимаем, кто и каким образом будет определять четвертую посылку, по каким данным идентифицировать получателя и тому подобное», - отметили в пресс-службе «Новой почты».

Более того, почтовые операторы, которым, вероятно, придется компенсировать понесенные финансовые затраты от введения новых ограничений, единогласно заявляют о последующем увеличении тарифов для населения на международную доставку.

«Данный законопроект приведет к существенному удорожанию услуг операторов доставки международных отправлений и связанного с этим уменьшения количества отправлений, пересылаемых в Украину из-за рубежа», - считают в «Новой почте».

«Реализация закона приведет к увеличению тарифов, которыми операторы будут компенсировать понесенные финансовые затраты, и, соответственно, клиент заплатит больше за получение отправлений из-за рубежа. Следствием этого может стать фактическое уничтожение объемов международную доставки», - предупреждают в «Укрпоште».

Согласно предварительным расчетам, только на IТ-составляющую для определения той самой четвертой посылки, которую заказал на протяжении месяца украинец, необходимо около 150 млн грн.

«Почтово-логистические компании будут иметь значительные затраты на сбор, анализ и проверку данных для импорта, для оформления таможенных деклараций, внедрения системы регистрационных номеров для нерегулярных импортеров», - говорят в «Укрпоште».

Овчинка выделки не стоит

Впрочем, не только почтовые операторы крайне недовольны нововведениями. Многие эксперты указывают, что внедрение контроля за посылками обойдется государству дороже, чем взимание налогов за каждую четвертую посылку.

«Это глупая по отношению к государству инициатива. Она приведет к банальному вымыванию бюджетных денег. Ведь ее реализация обойдется государству намного дороже, чем казна сможет получить денег. Это показывают конкретные примеры других стран», - рассказывает эксперт рынка, владелец маркетинговой компании OSDirect Валентин Калашник.

Вместе с тем, в стране пока не понимают, кто именно должен покрывать затраты – операторы, Государственная фискальная служба, куда входит таможня, либо госбюджет? Ведь механизма контроля нет. Следовательно, и крайних пока не нашли.

Хотя Игорь Смелянский считает, что основные проблемы ожидают именно таможенников в пунктах пропуска. К примеру, аэропорт «Борисполь». Хотя руководство главных воздушных ворот страны так не считает.

«Контроль за посылкой, третья она или четвертая, возникает при таможенной очистке. Там же возникает элемент контроля соответствующим программным обеспечением. Все, что к нам приходит, мы передаем «Укрпоште» либо другому оператору. Это точно не будет происходить в аэропорту «Борисполь», это будет происходить во внутренних помещениях и складах почтовых операторов и экспресс-перевозчиков», - говорит первый заместитель генерального директора международного аэропорта Евгений Дыхне.

Неужели и впрямь данную инициативу невозможно воплотить в жизнь в украинских реалиях? Национальный почтовый оператор отмечает, что однозначно отследить, какая посылка для украинца будет четвертой, крайне сложно. В компании считают, что посылки могут быть идентифицированы только через идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). При этом не существует механизма сбора персональных данных из зарубежных стран. Чтобы его получить, каждый клиент должен для каждой посылки заполнить данные ИНН на сайте ГФС или оператора доставки, но пока этой информации не будет, почтово-логистические компании должны сохранять отправления у себя.

«Однако операторы рынка не работают по такому механизму. Ни у одного оператора нет автоматизированной складской системы для хранения такого количества посылок и обеспечения механизма оперативного поиска одной растаможенной посылки среди большой кучи других нерастаможенных посылок», - говорят в «Укрпоште».

Также непонятно, как данный реестр будет работать в не компьютеризированных отделениях в селах.

Операторы и эксперты убеждены: не избежать и путаницы с точным временем прихода посылки. В Украине нет единого оператора, через которого посылки попадают на территорию страны, их около двух десятков. Это дополнительно усложняет работу таможни, которой необходимо будет разобраться, через какого из перевозчиков пришла четвертая и последующие посылки.

«Десятки тысяч отправителей по всему миру от AliExpress и Amazon до мелких продавцов сувениров должны будут указывать единый идентификатор украинского покупателя. Очевидно, никто этого делать не будет. Без этого «выловить» все посылки украинского покупателя не представляется возможным», - отметил Валентин Калашник.

«Будет много конфликтов. Потребитель рассчитал, что его посылка зашла на территорию Украины в прошлом месяце, в базе для налоговой она, по техническим причинам, будет учтена первым числом следующего месяца. Будет начислен налог. Кто должен его заплатить? Идет речь об очень точной синхронизации по времени нескольких десятков почтовых операторов. Технически и организационно это невозможно», - говорит эксперт.

Кому выгодно

Не все помнят, но эти новые правила игры должны были заработать еще с 1 января текущего года. В декабре 2017 года Верховная Рада приняла проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году». Новой редакцией Налогового кодекса, получившей в народе название «закон о трех посылках», как раз и было введено вышеупомянутое ограничение, а именно освобождение от налогообложения только первых трех отправлений. Инициатором законопроекта стала Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ).

Причем, идея ограничить беспошлинные пересылки товара на территорию Украины не нова. Годами ранее эта же ассоциация уже пыталась значительно снизить лимит на «пропускную» стоимость товара до 22 евро. Министерство финансов даже начало работу над данным законопроектом. Но инициатива канула в Лету под волной критики, несмотря на то, что лоббисты апеллировали к европейским нормам.

По словам Игоря Смелянского, недопустимо сравнивать рынки в 500 млн человек, как в Европейском Союзе, и в 40 млн в Украине, ведь внутри самого ЕС никаких ограничений на отправления между странами нет.

К тому же, есть плохой пример Белоруссии, где беспошлинный лимит был сокращен с 200 евро до 22 евро. Согласно данным региональных таможенных служб этой страны, в результате, объем импорта мелких пакетов (международное почтовое отправление, обычно содержащее образцы товаров или небольшие предметы, - УНИАН) от плановых 24 млн штук уменьшился к фактическим 12 миллионам за период с января по сентябрь 2016 года. При этом в Беларуси наблюдается активизация «серых» перевозчиков, которые доставляют импортные отправления нелегальными каналами через Россию, где беспошлинный лимит составляет 1000 евро.

«Хочу еще раз подчеркнуть - эта инициатива крайне вредна государству с финансовой точки зрения. Затраты на ее администрирование будут на порядок выше, чем собранный дополнительно налог. Опыт США, Канады и других стран, где, наоборот, поднимают порог беспошлинного ввоза, тому подтверждение», - рассказывает Валентин Калашник.

Что интересно - данная инициатива призвана якобы разрешить проблему с неконтролируемым потоком коммерческих партий, которые умышленно «разбиваются» и пакуются как посылки, оформленные на физлиц. В итоге, такие партии ввозятся на территорию страны беспошлинно, в дальнейшем отравляясь на склады интернет-магазинов и крупных интернет-ритейлеров.

«Загвоздка в том, что ГФС не хочет исполнять свои обязанности, противодействовать «схемным» ввозам, дроблению коммерческих партий и т.п. Поэтому Минфин и Кабмин зашли «с черного хода» и начали ограничивать количество посылок, чтобы вычислить, где есть дробление. Однако ГФС сама крышует эти схемы, зачем ей их разрушать?», - прокомментировал ситуацию эксперт по правовым вопросам исследовательского центра Case Ukraine Андрей Саварец.

По его словам, к примеру, около 90% автозапчастей ввозится в Украину в виде экспресс-отправлений без уплаты налогов, хотя в магазинах они стоят ровно столько, сколько и законно ввезенные. Также немало случаев, когда в отправлениях оказываются наркотики или комплектующие оружия.

«Если кто-то использует посылки для контрабандного ввоза, то норма про три посылки никак его не остановит. Просто база липовых получателей будет чаще меняться», - говорит Калашник.

«Честно говоря, дабы побороть всех этих «схемщиков», необходим обычный электронный документооборот, и чтобы ГФС видела, что происходит на периферии: кто оформляется, чьи паспорта «гуляют», где существуют «мертвые души», на которых расписывают посылки. Необходимо посадить аналитиков, разработать несколько программ. А Минфин пытается решить проблему несистемными шагами и, конечно, натыкается на сопротивление от операторов и таможенников», - говорит Саварец.

Только после создания такого электронного реестра можно внедрять ограничения, не создающие неудобства для граждан, но отсекающие «схемщиков», которые должны нести ответственность.

Напомним, что указом государственной таможенной службы № 728 от 2007 года, среди поручений IТ-подразделения, в том числе, была разработка электронного журнала движения этих отправлений и согласование формата передачи данных между таможенными органами и экспресс-перевозчиками. Однако все это по-прежнему действует только на бумаге.

Любопытно, что ограничения стоимости товаров в одной посылке до 150 евро, похоже, никого не пугают. Ведь, как говорят участники рынка, средняя стоимость отправления на данный момент составляет около 27 евро. А вот количественные ограничения посылок экспертная среда называет завуалированной попыткой предотвратить развитие рынка e-commerce в Украине, а также монополизацией внутреннего рынка за счет государственных средств, боясь конкуренции с международными товаропроизводителями.

«Инициатор лоббирует интересы импортеров, которым, как кость в горле, право украинцев заказывать товары заграницей по более низким, чем в Украине, ценам. Он заинтересован в том, чтобы максимально усложнить и закрыть для украинского потребителя возможность покупать через интернет за границей», - говорит Валентин Калашник.

К слову, в Ассоциацию предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) входит множество официальных дистрибуторов и импортеров продукции международных брендов на территорию Украины, в том числе, ASBIS, MTI и другие, терпящие убытки в связи с активным развитием интернет-торговли.

А опасаться ведь действительно есть чего – отечественный рынок e-commerce наращивает объемы до 30% ежегодно, что делает его одним из самых быстрорастущих в Европе. Яркое тому доказательство – уже несколько лет как украинские маркетологи приобщились к американским традициям устраивать дни самых крупных распродаж в году – так называемые «черные пятницы». В 2017 году онлайн-ритейлеры отметили, что рост заказов увеличился до 2,5 раз, по сравнению с годом ранее.

При этом, Украина активно открывает для себя покупки в зарубежных онлайн-магазинах – AliExpress, Amazon, eBay. К примеру, если в 2014 году в Украину пришло порядка четырех миллионов посылок, то уже прошлом году таких оказалось тридцать миллионов, общей стоимостью 900 млн долл. В текущем году стоимость «прилетевших» отправлений оценивают в 1,5 млрд долл.

«Е-соmmеrсе растет и через несколько лет объем электронной коммерции составит около 4 трлн долл, из которых около 20-40% будет трансграничная торговля», - говорит эксперт Андрей Саварец.

Именно с дистрибуторами зарубежной продукции на территорию Украины работают украинские интернет-магазины Rozetka, F.ua и другие.

Основатель интернет-магазина F.ua Дмитрий Покотило говорит, что принятый закон об изменениях в Налоговом кодексе не скажется на продажах торговых онлайн-площадок в Украине. «Мы сами не импортируем товары з-за границы, мы их получаем в Украине через официальных дистрибуторов. На импортерах это не скажется, поэтому и нас не коснется», - отметил он.

При этом, Покотило не исключает, что ограничения могут привести к торможению развитию рынка e-commerce.

Власть отступит – впереди выборы

Шумиха вокруг закона, который вот-вот начнет действовать, усиливается. В апреле экс-глава ГФС Мирослав Продан вспоминал о разработке некого «программного продукта» с помощью которого будет осуществляться контроль за поставками почтовых и экспресс-отправлений. Однако сейчас в фискальной службе, у которой уже новый руководитель, отмалчиваются, предпочитая давать сдержанные комментарии: «Пока идет поиск решения. Активно. Со всеми участниками процесса - участниками рынка, Минфином, депутатами».

Судя по всему, что подтверждают и эксперты, никакого программного механизма на таможне пока не придумали. А, вместе с тем, есть еще одна законодательная неурядица, которая играет на руку ГФС. Изменения, которые касаются начисления налога на дополнительную стоимость, были внесены в Налоговый кодекс, но при этом почему-то забыли внести соответствующие изменения в Таможенный кодекс, где бы была прописана процедура и вопросы касательно начисления пошлины.

«Получается, что Налоговый кодекс для налоговиков, а Таможенный для таможенников. И вот именно на этих несогласованиях будет делается саботаж», - отмечает Андрей Саварец.

В текущей редакции закона любые риски, связанные с неэффективной работой органов доходов и сборов либо информационной базы данных ГФС, фактически ложатся на плечи почтовых операторов и экспресс-перевозчиков, которые выдают украинцам на руки отправления.

«Это обстоятельство может привести к нарушению прав как операторов доставки, так и получателей товаров, поскольку, при отсутствии у почтового оператора или экспресс-перевозчика ответа от органа доходов и сборов о порядковом номере отправления конкретного физического лица (по любым причинам: не работает база данных, отсутствует Интернет и т.п.), такой почтовый оператор или экспресс-перевозчик будет вынужден либо безосновательно отказывать лицу в выдаче соответствующего отправления, тем самым нарушая его права как потребителя, за что предусмотрены соответствующие штрафные санкции, либо платить таможенные платежи за свой счет», - говорит один из участников рынка почтовой логистики.

К сожалению, уже не первая законодательная «хотелка» сводится к тому, что, в конечном итоге, страдает именно простой потребитель. И, похоже, только в преддверии «таможенной катастрофы», рынок лениво зашевелился, несмотря на то, что в его распоряжении был целый год для поиска решения.

«Летом была проведена серия рабочих встреч участников рынка с Министерством финансов и ГФС. Сейчас идет поиск решения, которое устроило бы всех - и государственные органы, и операторов доставки и потребителей», - рассказал один из операторов.

И все же эксперты уверены, что закон так и не заработает, поскольку ни правительство, ни таможня, ни операторы за год не предприняли никаких шагов, а на носу – период, когда электорат принято задабривать, а не злить. И если Кабмин будет тянуть до Нового года, а механизм отслеживания четвертой посылки в кратчайшие сроки не придумают, уже в период январских холодов на пунктах таможенного оформления почтовой корреспонденции все остановится. Вот только вряд ли кто-то осмелится доводить таможню до состояния «паралича» накануне выборов.

Людмила Росик