В четверг в Украине подешевеет доллар, но подорожает евро

Официальный курс НБУ на 11 октября: 100 USD – 2800,2897 гривни; 100 EUR – 3220,3332 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2800,2897 (10 октября – 2808,1440)

100 EUR – 3220,3332 (10 октября – 3211,1127)

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Как сообщал УНИАН, 10 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,01/28,03 гривни/доллар.

Текущие котировки на 2 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,26/32,29 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9993 гривни/доллар.