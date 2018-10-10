С начала года хакеры украли криптовалюты почти на миллиард долларов

В прошлом году эта сумма составляла $266 млн, то есть рост составил 250%.

С начала года в общей сложности $927 млн украли хакеры с криптовалютных бирж и трейдинговых платформ.

Читайте такжеКурс биткоина стремительно рухнул, другие криптовалюты тоже обвалились

Об этом сообщила компания CipherTrace, передает kommersant. Для сравнения: в прошлом году эта сумма составляла $266 млн, то есть рост составил 250%. Также, по данным компании, с начала года более 230 тыс. биткойнов (около $1,5 млрд) были использованы для оплаты различных нелегальных услуг.

«Регуляторы все еще находятся на несколько лет позади (преступников. - ред.), потому что есть всего несколько стран, в которых реально действуют строгие законы по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют», - отмечает генеральный директор CipherTrace Дейв Джеванс. По его словам, по факту, скорее всего, было совершено на 50% больше нелегальных трансакций в криптовалюте, чем было обнаружено при подготовке доклада.