В Украине стало больше наличных денег в обращении

Денежная масса в Украине в сентябре выросла на 1,2% - до 1,249 трлн грн.

Объем денежной массы (агрегат М3 - совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических, юридических лиц и государства) в Украине за сентябрь вырос на 1,2% – до 1,249 трлн грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной массы вырос на 3,3%.

Согласно приведенным данным, денежная база (совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы, включая наличные деньги в обращении и обязательства перед кредитными организациями) выросла на 0,6% в сентябре и на 6,3% с начала года - до 424,4 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% - до 399,1 млрд грн, денежной массы - на 9,5%, до 1,208 трлн грн.