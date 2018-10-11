Нацбанк объяснил, почему цены в сентябре рванули вверх

Рост цен на топливо ускорился до 22,7% в годовом выражении на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и ослабления курса гривни.

Фактический показатель инфляции в Украине в сентябре на уровне 8,9% в годовом выражении оказался выше прогноза Национального банка Украины, опубликованного в июльском инфляционном отчете (8,3%) за счет базового компонента и цен на топливо.

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Как говорится в комментарии на сайте НБУ, базовая инфляция в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца (8,7% год к году), при этом рост цен на топливо ускорился до 22,7% в годовом выражении на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и ослабления курса гривни.

В НБУ отметили, что инфляционное давление остается высоким за счет устойчивого внутреннего спроса, быстрого роста заработных плат и резкого подорожания нефти на мировых рынках.

Также сообщается, что новый прогноз инфляции будет объявлен 25 октября.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2017 года - составила 8,9%, замедлившись с 9% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на уровне 9% и 10%, соответственно.