Количество депозитов в банках растет: свежие цифры

Объем депозитов в украинских банках в сентябре вырос на 1,5% в гривне, на 1,2% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь 2018 года вырос на 1,5% – до 501,930 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,2%, до 14,051 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 2,3% выше показателя на начало года, валютных – также на 2,3%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 1,1% в сентябре и на 7,7% с начала года - до 613,113 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) выросли на 0,8% в сентябре и на 8% с начала года - до 17,157 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.