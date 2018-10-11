"Прямой путь к разорению": журналист объяснил, чем грозит России отказ от доллара

По мнению журналиста, в случае отказа от этой валюты Россию ждет разорение и банкротство.

Журналист Иван Яковина объяснил, чем грозит России отказ от доллара. По его мнению, в случае отказа от этой валюты Россию ждет разорение и банкротство.

Такое мнение Яковина выразил журналу "Новое время".

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"Новые американские санкции против России, если все будет хорошо, начнут работать уже зимой. Одним из главных ударов по Кремлю должен стать полный запрет российским госбанкам на использование доллара. Так вот: президент и правительство России начали усиленную подготовку к жизни после доллара. А жизнь эта простой не будет. Дело в том, что доллар — это главная валюта мировой торговли. Все расчеты за поставленные товары и услуги в мире идут именно в долларах, и никто отказываться от них добровольно не собирается. Логика тут простая: нет долларов — нет и торговли, давай, до свидания. Соответственно, российские компании и банки будут вынуждены терять огромные деньги, предлагая свои товары и услуги дешевле мировых цен, а покупая всякое барахло — дороже. А это прямой путь к банкротству и разорению", - пишет журналист.

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Как сообщал УНИАН, правительство РФ готовит свой проект о дедолларизации российской экономики - отказа от доллара.