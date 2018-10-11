Чистые резервы НБУ продолжают сокращаться

Текущий уровень резервов ниже показателя на начало года на 6,3%.

Чистые международные резервы Национального банка Украины в сентябре 2018 года сократились на 8,7% - до 6,254 млрд долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов ниже показателя на начало года на 6,3%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 октября 2018 года составили 16,638 млрд долл., что на 11,5% ниже показателя на начало года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.