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Чистые резервы НБУ продолжают сокращаться

11:40, 11 октября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, текущий уровень чистых резервов ниже показателя на начало года на 6,3%.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины на 1 октября 2018 года составили 16,638 млрд долл., что на 11,5% ниже показателя на начало года.

Наращивание чистых международных резервов является одним из обязательств Украины по программе с Международным валютным фондом.

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Теги: #Нацбанк#резервы НБУ