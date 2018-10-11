Доллар упал ниже 28 гривень

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,97/27,99 грн/долл.

В четверг, 11 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,97/27,99 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 4 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,33/32,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9889 грн/долл.