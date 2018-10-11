Южная Корея готова ослабить контроль за рынком криптовалют

Окончательное решение по рынку криптовалют правительство Южной Кореи примет уже в конце октября.

Южнокорейское правительство в ноябре 2018 года проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос о разрешении проведения проектов по первичному размещению токенов (ICO) на территории страны.

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Об этом сообщает Росбалт.

Отмечается, что по данным портала CoinDesk, во время ежегодного аудита правительственных действий Национальной ассамблеей Южной Кореи глава офиса по координации государственной политики страны Хонг Нам Ки заявил, что местные регуляторы рассматривают вариант легализации ICO.

"Мы собираемся сформировать позицию правительства по результатам исследования в конце октября", - отметил Хонг Нам Ки.

Он подчеркнул, что южнокорейская Комиссия по финансовым услугам (FSC) проводит исследование рынка ICO с сентября 2018 года. Сам чиновник подчеркнул, что проекты по первичному размещению токенов необходимо разрешить, чтобы способствовать развитию блокчейна в стране.

В сентябре 2017 года FSC запретила проведение ICO-проектов на территории Южной Кореи. Это произошло вскоре после того, как аналогичное решение вынесли финансовые регуляторы из Китая. В мае нынешнего года депутаты южнокорейского Национального собрания начали требовать снятия запрета.