Германия сегодня может выделить Украине кредит в 500 миллионов евро - СМИ

В среду, 7 января, в Берлине ожидается подписание немецко-украинского соглашения о предоставлении Украине кредита в объеме 500 миллионов евро. По данным источников DW, церемония подписания состоится в министерстве экономики ФРГ. С немецкой стороны документ подпишет статс-секретарь Маттиас Махниг, а с украинской - министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс.

Он, а также глава министерства финансов Украины Наталия Яресько прибывают сегодня в Берлин в составе делегации во главе с премьер-министром Арсением Яценюком. Во второй половине дня состоится его встреча с федеральным президентом Йоахимом Гауком, а 8 января - переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

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Как сообщалось, Меркель еще 23 августа 2014 года высказалась во время встречи с украинским президентом Порошенко о готовности выделить 500 миллионов евро на восстановление пострадавшего от боевых действий Донбасса. "Это начало "плана Меркель" по восстановлению Донбасса", - заявил Порошенко.