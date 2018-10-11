Украинские банки с начала года закрыли более 700 отделений

Наибольшее количество отделений закрыли "Ощадбанк" и "ПриватБанк".

Украинские банки за январь-сентябрь 2018 года сократили количество действующих структурных подразделений на 729 – до 8,760 тысячи по состоянию на 1 октября 2018 года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, в том числе в первом квартале банки закрыли 49 подразделений, во втором – 312, в третьем – 368.

Наибольшее количество отделений закрыли банки государственной формы собственности - "Ощадбанк" (461) и "ПриватБанк" (205).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2017 году сократили количество действующих отделений на 827 – до 9,489 тысячи по состоянию на 1 января 2018 года.