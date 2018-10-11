В пятницу в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 12 октября: 100 USD – 2798,4519 гривни; 100 EUR – 3239,2081 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2798,4519 (11 октября – 2800,2897)

100 EUR – 3239,2081 (11 октября – 33220,3332)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 11 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,96/27,98 гривни/доллар.

Текущие котировки на 5 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,33/32,35 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9889 гривни/доллар.