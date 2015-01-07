Курс евро рухнул до самого низкого уровня с 2006 года

Европейский центробанк (ЕЦБ) 7 января зафиксировал курс европейской валюты на уровне 1,1831 доллара США. Днем ранее евро стоил 1,1914 доллара, сообщает DW.

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"Рынок испытывает чувство неуверенности", - заявила в этой связи эксперт Commerzbank по валютным вопросам Эстер Райхельт (Esther Reichelt) в интервью агентству dpa. Согласно данным Европейского статистического ведомства Евростат, потребительские цены в еврозоне с декабря снизились впервые с 2009 года, что вызвало опасения по поводу возможной дефляции.

Агентство dpa отмечает, что снижение потребительских цен вынуждает ЕЦБ все больше задумываться о том, чтобы стимулировать цены с помощью еще более либеральной денежной политики. Поэтому многие эксперты ожидают, что 22 января ЕЦБ объявит о масштабной скупке облигаций госзаймов стран еврозоны. В то же время есть много признаков того, что США намерены консолидировать свою денежную политику из-за благоприятного развития ситуации на рынке труда.