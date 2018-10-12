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Что будет с курсом доллара в Украине: прогноз эксперта до конца октября

08:39, 12 октября 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Об этом заявил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, передает "Обозреватель".

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"Из-за отсутствия глобальных драйверов для движения нашей национальной валюты, мы до конца текущего месяца будем оставаться на текущих значениях узкого диапазона в 28.00 - 28.50 грн/$. Ожидать снижения курса ниже 28 грн не стоит", - отмечает эксперт.

К слову, с 8 по 11 октября курс гривни на разных сегментах рынка укрепился в среднем на 10 копеек. Несмотря на традиционную осеннюю девальвацию, начало текущего месяца оказалось благоприятным для национальной валюты периодом.

"Текущую динамику не стоит воспринимать как глобальное улучшения состояния рынка и гривны, а скорее небольшой передышкой перед дальнейшим снижением",- уверен Пархоменко.

Напомним, в четверг, 11 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,97/27,99 грн/долл.

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Теги: #гривня#доллар