"ПриватБанк" приостановит операции с платежными картами

Банк переходит на новую версию систем управления базами данных.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" приостановит все операции с платежными картами с полуночи до 4 утра воскресенья 14 октября в рамках процесса миграции на новую версию систем управления базами данных.

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Как сообщили в пресс-службе банка, технологические работы будут проведены в ночное время, когда нагрузка минимальная и большинство клиентов не проводят активных операций.

Также аналогичный "тайм-аут" возьмут банкоматы, терминалы самообслуживания и торговые терминалы банка.

Отмечается, что дальнейшая стабилизация работы систем может продлиться до 8 часов утра воскресенья 14 октября.

Банк принес извинения за возможные неудобства, поясняя, что эта работа необходима для ускорения обработки растущего количества безналичных платежей клиентов.

Кроме того, обновление позволит банку улучшить работу процессинга и создать платформу для дальнейшего развития карточных сервисов, новых услуг и продуктов.

В банке рекомендовали клиентам на период приостановки операций "запастись наличными в ночной клуб и перенести активные шопинг-сессии в интернет-магазинах на утреннее время".

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.