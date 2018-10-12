Британия и ЕС "почти договорились" по условиям Brexit - FT

Однако до сих пор неясно, удастся ли Лондону и Брюсселю до конца марта 2019 года окончательно договориться об условиях выхода и что произойдет, если соглашения достичь не удастся.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила своему кабинету о том, что договоренность с Евросоюзом по соглашению о Brexit почти достигнута.

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Financial Times.

Издание процитировало чиновника, который заявил, что Мэй раньше не созывала кабинет для того, чтобы сообщить о развитии событий, поэтому, по его мнению, "есть ощущение, что сделка практически готова".

Соединенное Королевство, как ожидается, покинет Европейский союз до конца марта 2019 года. Однако до сих пор неясно, удастся ли Лондону и Брюсселю до этой даты договориться об условиях выхода и что произойдет, если соглашения достичь не удастся.

В июле британское правительство представило проект соглашения о выходе из ЕС, согласно которым страна продолжит придерживаться европейских стандартов в ряде экономических сфер и получит право на неограниченную торговлю сельскохозяйственными товарами на Европейском едином рынке. Евроскептики раскритиковали его как слишком "мягкий" и невыгодный.

Британская пресса ранее сообщала о том, что позиции Терезы Мэй в кабинете министров пошатнулись после неудачных переговоров с Евросоюзом. Премьер, однако, настаивает, что о провале говорить еще рано, и заявляет о готовности к выходу Британии из ЕС без какого-либо соглашения (так называемого "жесткого "Брекзиту"). Против таких мер выступают лейбористы и другие оппозиционные силы.