Доллар в Украине продолжает дешеветь

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,92/27,94 грн/долл.

В пятницу, 12 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,92/27,94 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 4 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,35/32,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9241 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 11 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,96/27,98 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,33/32,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.