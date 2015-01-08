Китай хочет инвестировать $250 млрд в страны Латинской Америки

Китай намерен в ближайшее десятилетие инвестировать в страны Латинской Америки около $250 млрд.

Как передает ТАСС, об этом в четверг на церемонии открытия первой встречи министерского уровня в рамках форума Китая и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам главы государства, экономика Китая в грядущем периоде сохранит "высокие и средние темпы роста и предоставит больше возможностей всему миру, включая страны Латинской Америки и Карибского бассейна". Он отметил, что Пекин приветствует активное участие различных компаний в проектах сотрудничества со странами-участницами СЕЛАК.

Читайте такжеКитай cтал первой экономикой в мире – МВФСи Цзиньпин также наметил цель по увеличению товарооборота между Китаем и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна до $500 млрд к 2025 году.

Сообщество латиноамериканских и карибских государств было основано в 2011 году в столице Венесуэлы - Каракасе. В него входят 33 страны, в том числе государства Южной Америки, Карибского бассейна и Мексика.