Дешевая нефть привела к дефляции в еврозоне

Инфляция в еврозоне находится на отрицательных показателях, следует из опубликованных данных Евростата. По сравнению с январем прошлого года цены упали на 0,2%, сообщает Русская служба ВВС.

Дефляция, скорее всего, приведет к дальнейшим мерам стимулирования экономики со стороны Европейского центробанка.

Отрицательные показатели были вызваны в основном снижением цен на энергоносители из-за падения стоимости нефти.

В декабре они были на 6,3% ниже, чем год назад.

Читайте такжеВ Еврокомиссии исключают выход Греции из еврозоныЕсли не учитывать цены на энергоносители, то в декабре инфляция в еврозоне составила 0,6%, таким же был этот показатель в ноябре.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия за год почти не изменились: в ноябре рост составил всего 0,5%.

Стоимость услуг, по сравнению с ноябрем 2013 года, выросла приблизительно на 1,2%.

Дефляция наблюдается в странах еврозоны впервые после финансового кризиса 2009 года.