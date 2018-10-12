Власти не смогут завершить реформу первичной медпомощи из-за нехватки денег – депутат

По его словам, несмотря на обещания правительства, первичное звено не перейдет полностью на новую систему финансирования.

Власти не смогут завершить реформу первичного звена медицины к началу 2019 года, как было обещано ранее, поскольку финансирования, заложенного в бюджет на 2018 год и в проекте на следующий год, для этого недостаточно.

Об этом в блоге на сайте Киеввласть написал народный депутат, член фракции "Батькивщина", член комитета ВР по вопросам бюджета Валерий Дубиль.

По его словам, несмотря на обещания правительства, первичное звено не перейдет полностью на новую систему финансирования.

"Кабмин ежемесячно в ручном режиме будет определять потребность в субвенции для ... тех медучреждений, которые еще не подписали договора с Нацслужбой здоровья, как это было в 2018-м. Соответственно, одни медучреждения получат больше денег за пациента, чем другие", - написал депутат.

В. Дубиль расценивает это как дискриминацию, поскольку недофинансованные центры первичной медико-санитарной помощи будут "вынуждены выживать на грани возможного".

По расчетам экспертной группы депутата, чтобы каждый человек в Украине мог воспользоваться услугами "реформированной" первички, необходимо 22-27 млрд грн. в зависимости от уровня ставки финансирования одного пациента. При этом в проекте бюджета на 2019 заложено 15,3 млрд. грн., такой суммы хватит на 22-27 млн. ​​человек вместо 42 млн. человек.

По расчетам экспертной группы, даже если декларации подпишет 60% населения, потребность в финансировании только на эту категорию пациентов составит более 16 млрд. грн., в то время как на остальных пациентов, проживающих на территории страны, но не подписавших декларации, - около 3, 7 млрд. грн.

Таким образом, общий дефицит финансирования первичного звена в 2019 году составит около 4,5 млрд. грн. без учета результатов работы международного аудитора Deloitte, по прогнозам которого ставку для нормального обеспечения работы первички следует удвоить.

"В бюджете на 2019 год финансирование первички увеличивается на 15,4%, однако этого явно недостаточно для ее нормального функционирования. И увеличение это произойдет не за счет привлечения дополнительных средств, а за счет уменьшения финансирования других уровней и вымывания средств из местных бюджетов. При этом деньги перебрасываются на наименее затратный уровень", - написал депутат.

"Власть просто концентрирует деньги на первичном уровне, перераспределяя их с хронически недофинансированной специализированной помощи. Нагрузка просто перекладывается на плечи общин, что может привести к конечному развалу этого звена медицины. ... в бюджете 2019 дефицит [медсубвенции] вырос почти на 45% и уже доходит до 39 млрд. грн. А само покрытие этого дефицита и является главной нагрузкой на местные бюджеты по содержанию медучреждений и причиной постоянных задержек заработных плат", - отметил В. Дубиль.

"Власть продолжает курс на "реформу под выборы ", в которой вместо решения системных проблем всей медицины, концентрирует деньги на небольшой части медучреждений наименее затратного для пациента звена - первичного - для визуального эффекта. И потом, как мы привыкли, эта "победа" раздувается с помощью пиара втрое. При этом "реформаторы" молчат о том, за счет чего они эту "победу" получили, и "реформа" не имеет продолжения из-за банальных ошибок на старте. Ведь для ее распространения не то, что на всю медицину, но даже на одно только первичное звено денег в бюджете не будет. Других же, внебюджетных источников финансирования для медицины власть не предлагает", - резюмировал он.