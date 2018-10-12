Нацбанк забрал лицензию у сети обменников

Решение принято из-за непрозрачной структуры собственности компании и нарушений порядка валютно-обменных операций.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве генеральной лицензии на проведение валютных операций (деятельность по обмену валют) у финансовой компании «Икс».

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Как сообщается на сайте регулятора, решение принято в связи с признанием структуры собственности этой компании непрозрачной.

Нацбанк отметил, что с 2017 года обращал внимание компании на несоответствие структуры собственности требованиям относительно ее прозрачности, однако в ответ компания «размыла» структуру собственности таким образом, чтобы ни один из участников не обладал существенным участием.

Кроме того, как сообщил регулятор, компания допустила значительное количество нарушений организации защиты помещений для обмена валют и порядка проведения валютно-обменных операций.

«Национальный банк Украины обращает внимание участников рынка валютно-обменных операций на необходимость добросовестного выполнения требований законодательства, в том числе нормативно-правовых актов НБУ, при осуществлении деятельности по обмену валют», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2017 год провел 1018 проверок небанковских пунктов обмена валют, по результатам которых выявил 115 нелегальных обменников.