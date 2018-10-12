S&P ухудшило прогноз роста экономики еврозоны

В агентстве отмечают, что глобальные торговые разногласия стремительно усиливаются, и существует вероятность их дальнейшей эскалации.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poorʼs Global Ratings (S&P) пересмотрело в сторону понижения прогноз роста экономики еврозоны на текущий год.

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Об этом сообщает Росбалт.

"Согласно обновленным оценкам, ВВП еврозоны увеличится в 2018 году на 2%, тогда как в июне ожидался рост показателя на 2,1%". - говорится в сообщении.

Прогноз на будущий год остался неизменными - ожидается расширение экономики еврозоны на 1,7%.

Как отмечает S&P, глобальные торговые разногласия стремительно усиливаются, и существует вероятность их дальнейшей эскалации. При этом аналитики агентства полагают, что Европейский Центробанк начнет постепенно повышать процентные ставки с III квартала будущего года.

Напомним также, что экономика 19 стран еврозоны по итогам II квартала 2018 года прибавила 0,4% относительно предыдущих трех месяцев. Рост ВВП в годовом выражении составил в апреле - июне 2,1%. При этом в 28 государствах Евросоюза экономический рост во II квартале достиг 0,4% в поквартальном исчислении и 2,1% в годовом сопоставлении.