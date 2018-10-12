Украина является самой бедной страной Европы – отчет МВФ
Украина является самой бедной страной Европы согласно данным из нового отчета Международного валютного фонда, сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.
Читайте такжеМВФ прогнозирует снижение госдолга Украины
«Обновил инфографику, которая с первого взгляда показывает экономическую ситуацию в Украине и где мы находимся по сравнению с другими странами. В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею», - написал Компаниец.
Он отметил, что в новом отчете Фонд не только увеличил показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других стран.
В частности, кардинально были изменены показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов.
Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долл. ВВП на душу населения, а Украина - 134 место в мире с 2656,01 долл ВВП на душу населения.
Официальная зарплата в Молдове также оказалась существенно выше, чем в Украине.
Так, средняя официальная зарплата во втором квартале 2018 года в Молдове составила 375,82 долл. (6369,8 леев), в Украине – 325,53 долл (8529 грн).
«По размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе», - отметил Компаниец.
Как сообщал УНИАН, МВФ снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Также Фонд ухудшил прогноз роста на 2020 год до 3,4% с 4%.