Украина является самой бедной страной Европы – отчет МВФ

По размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе.

Украина является самой бедной страной Европы согласно данным из нового отчета Международного валютного фонда, сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

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«Обновил инфографику, которая с первого взгляда показывает экономическую ситуацию в Украине и где мы находимся по сравнению с другими странами. В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, а мы обошли Папуа Новую Гвинею», - написал Компаниец.

Он отметил, что в новом отчете Фонд не только увеличил показатель ВВП Украины, но был пересмотрен ВВП и других стран.

В частности, кардинально были изменены показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов.

Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долл. ВВП на душу населения, а Украина - 134 место в мире с 2656,01 долл ВВП на душу населения.

Официальная зарплата в Молдове также оказалась существенно выше, чем в Украине.

Так, средняя официальная зарплата во втором квартале 2018 года в Молдове составила 375,82 долл. (6369,8 леев), в Украине – 325,53 долл (8529 грн).

«По размеру официальной средней зарплаты Украина также занимает последнее место в Европе», - отметил Компаниец.

Как сообщал УНИАН, МВФ снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году до 2,7% с 3,3%, прогнозируемых в апреле. Также Фонд ухудшил прогноз роста на 2020 год до 3,4% с 4%.