Центробанк США до апреля не будет повышать процентные ставки

Обещание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) "проявить терпение" означает, что "комитет вряд ли начнет процесс нормализации, по крайней мере в ближайшие пару заседаний", говорится в протоколе заседания FOMC от 16-17 декабря, пишут Вести Экономика.

При этом члены FOMC не исключают переход к нормализации монетарной политики даже при нынешнем уровне роста потребительских цен, который не дотягивает до таргетируемых регулятором 2%. "Однако в таком случае участники комитета хотят быть обоснованно уверены в том, что инфляция со временем вернется к 2%", - говорится в документе.

Читайте такжеСША пригрозили России новыми санкциямиОни прогнозируют, что динамика курса доллара и цен на нефть временно будет оказывать давление на инфляцию. Дешевые энергоносители положительно воздействуют на ВВП и рынок труда, отмечается в протоколе.

Индекс потребительских цен, который применяет ФРС, в ноябре повысился на 1,2%, он остается ниже целевых 2% уже 31-й месяц подряд.