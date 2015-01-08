Центробанк США до апреля не будет повышать процентные ставки
Протокол по итогам декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США подтвердил планы глав американского Центробанка не повышать процентные ставки по меньшей мере до апреля.
Обещание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) "проявить терпение" означает, что "комитет вряд ли начнет процесс нормализации, по крайней мере в ближайшие пару заседаний", говорится в протоколе заседания FOMC от 16-17 декабря, пишут Вести Экономика.
При этом члены FOMC не исключают переход к нормализации монетарной политики даже при нынешнем уровне роста потребительских цен, который не дотягивает до таргетируемых регулятором 2%. "Однако в таком случае участники комитета хотят быть обоснованно уверены в том, что инфляция со временем вернется к 2%", - говорится в документе.
Читайте такжеСША пригрозили России новыми санкциямиОни прогнозируют, что динамика курса доллара и цен на нефть временно будет оказывать давление на инфляцию. Дешевые энергоносители положительно воздействуют на ВВП и рынок труда, отмечается в протоколе.
Индекс потребительских цен, который применяет ФРС, в ноябре повысился на 1,2%, он остается ниже целевых 2% уже 31-й месяц подряд.