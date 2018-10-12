КСУ признал неконституционным сбор Минфином персональных данных

Данное право Минфину предоставлял Бюджетный кодекс.

Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов права получать информацию, содержащую персональные данные, сообщает пресс-служба суда.

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Согласно сообщению, суд принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой относительно соответствия Конституции отдельных положений Бюджетного кодекса.

"Этим решением Суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения Бюджетного кодекса о праве Министерства финансов получать информацию, содержащую персональные данные", - говорится в сообщении.

В частности, отдельные положения кодекса, которые признаны неконституционными: при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат Минфин имеет право на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются госорганы или органы местного самоуправления, а для получения и обработки таких персональных данных Минфин не требует получения на это согласия физических лиц.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь может считаться законным при наличии оснований в национальном законе, а также при условии, что такой закон будет отвечать конституционному принципу верховенства права", - говорится в решении суда.

В частности, суд считает, что полномочия Минфина на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, являются дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы оспариваемые положения кодекса, которые являются основанием для осуществления соответствующих полномочий Минфином, согласовывались с конституционным принципом верховенства права.

"При этом Конституционный суд Украины отмечает, что Минфин может быть наделен полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели", - говорится в решении.

Суд отмечает, что оспариваемыми положениями кодекса не предусмотрены критерии определения содержания и объема информации, содержащей персональные данные, категорий лиц как субъектов персональных данных, промежутков времени, которые должны касаться персональные данные, сроков, порядка и условий их хранения, что делает невозможным наступление ответственности за возможные злоупотребления.

"Итак, приведенное дает суду основания утверждать, что отдельные положения кодекса о праве Минфина получать информацию, содержащую персональные данные, противоречат части первой статьи 8, части второй статьи 32 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, ранее КСУ признал признал неконституционным положение закона, согласно которому обращения недееспособных лиц в органы государственной власти и местного самоуправления не рассматриваются.