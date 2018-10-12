В Раде на ремонт сессионного зала и новую систему голосования потратят почти 6 миллионов

Отмечается, что обновленное рабочее место нардепа должно включать: компьютер, модуль с кнопками для голосования, модуль бесконтактного считывания ID-карты, цветной сенсорный экран, микрофон, громкоговоритель, устройство для синхронного перевода, модуль подзарядки мобильных устройств и электронную табличку с ФИО депутата.

Управление делами Верховной Рады Украины объявило тендер на разработку проектно-сметной документации по ремонту сессионного зала с заменой существующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ожидаемой стоимостью 5,7 млн грн.

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Об этом сообщается на сайте в системе публичных закупок Prozorro.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 29 октября, начало аукциона - 30 октября. Победитель тендера должен будет подготовить документацию до 20 декабря.

«Проектирование осуществляется с целью замены существующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры зала заседаний Верховной Рады Украины для улучшения ее технических свойств, расширения возможностей и качественного выполнения своих функций народными депутатами Украины», - говорится в тендерной документации.

Отмечается, что обновленное рабочее место нардепа должно включать: компьютер, модуль с кнопками для голосования, модуль бесконтактного считывания ID-карты, цветной сенсорный экран, микрофон, громкоговоритель, устройство для синхронного перевода, модуль подзарядки мобильных устройств и электронную табличку с ФИО депутата.

Как сообщал УНИАН, в июле это года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий утвердил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы.

Главным элементом этой стратегии является введение единой электронной карточки народного депутата Украины.

По словам Парубия, благодаря такой электронной ID-карте будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады и на заседания комитетов.