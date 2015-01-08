Миссия МВФ прибыла в Украину и начала работать

Миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда - прибыла в Украину в четверг, 8 января, как и планировалось, и приступила к работе, сообщил УНИАН информированный источник в правительстве.

«Миссия Фонда прибыла в Киев и приступила к работе, как и планировалось», - сказал собеседник агентства.

29 декабря МВФ в своем заявлении сообщил, что оперативно работает с украинскими властями над обсуждением программы реформ при поддержке Фонда, и очередная миссия будет работать в Киеве с 8 января до конца месяца.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда в декабре 2014 года работала в Киеве дважды, в том числе по приглашению правительства в новом составе в лице премьер-министра Арсения Яценюка и министра финансов Натальи Яресько. Основной задачей миссии было оценить текущую экономическую ситуацию в Украине, а также оценить основные макроэкономические параметры развития Украины в 2015 году.

Читайте такжеНовое соглашение с МВФ остановит панику на валютном рынке - ПорошенкоУкраина предложила МВФ рассмотреть возможность пересмотра программы в сторону увеличения финансирования или изменения графика получения кредитных траншей с тем, чтобы первый транш в 2015 году составил до 5 млрд долл. вместо ранее ожидаемых 2,7 млрд долл. В своем последнем заявлении Фонд уведомил, что продолжит работу с украинскими властями с 8 января.

Украина и МВФ согласовали программу сотрудничества в апреле 2014 года общим объемом 17 млрд долл. Украина уже получила два кредитных транша – в мае и сентябре – общим объемом 4,6 млрд долл.