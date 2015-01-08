Украина может получить новые кредиты при расширении экономических реформ

Украина уверена, что стремление к расширению экономических и фискальных реформ убедит кредиторов поддержать новые срочные кредиты, заявила министр финансов Наталия Яресько в интервью Bloomberg в Берлине.

«Время является сущностью» в обеспечении поддержки кредиторов. Мы с нетерпением ждем одобрения плана реформ от кредиторов», - сказала Яресько.

Министр отметила, что Украина находится в критическом финансовом положении, но не рассматривает сценарий реструктуризации иностранных долгов. «Мы в настоящее время даже не рассматриваем такую возможность», - добавила она.

Яресько пояснила, что условиями получения дальнейшей финансовой помощи могут быть обязательства правительства расширить налоговую базу, продолжить дерегуляцию бизнеса, улучшить бизнес-климат и продать активы. «Это то, что, по моему мнению, можно ожидать от наших партнеров в качестве потенциальных условий», - пояснила она.

По словам министра, Украина для покрытия дефицита финансирования рассчитывает на финансовую поддержку Всемирного банка, а также США, Японии и Канады.

Читайте такжеГермания предоставит Украине кредит в полмиллиарда евроКак сообщал УНИАН, Международный валютный фонд до конца 2014 года не принял решения о выделении Киеву третьего транша кредита по программе stand-by, однако сегодня, 8 января, очередная миссия Фонда прибыла в Киев и приступила к работе.

Украинское правительство по результатам работы миссии ожидает получения очередных траншей и возможного пересмотра программы, включая основные показатели результативности реформ и увеличение объема кредитования на 15 млрд долл.

Также в январе ожидается донорская конференция с участием представителей правительств западных стран, по итогам которой будет разработан план восстановления Украины и новый пакет финансовой помощи.

Вчера, 7 января, правительства Украины и Германии подписали совместное заявление о предоставлении нашей стране кредитных гарантий на 500 млн евро.