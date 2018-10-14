Баланс недели: негативный прогноз МВФ, падение цен на нефть и горячая вода для киевлян

Уходящая неделя ознаменовалась нервным напряжением на мировых финансовых рынках. В понедельник Международный валютный фонд объявил о снижении прогноза роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах – до 3,7% с 3,9%. Причина - торговые войны, особенно между США и Китаем.

После обнародования прогноза МВФ ведущие индексы мировых бирж упали до рекордно низких уровней. В среду в США «в минус» ушли основные биржевые индексы, включая NASDAQ 100, S&P 500 и Dow Jones, которые просели в среднем на 3-4%.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, выступая в четверг на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, предупредила об угрозах торговых и валютных войн, заявив, что они могут нанести ущерб глобальному росту экономики и затронуть «невинных сторонних наблюдателей».

Лагард обратилась к Китаю и США с просьбой «деэскалировать» торговые разногласия и придерживаться глобальных правил торговли, а не отказываться от них. «Мы, конечно, надеемся, что мы не движемся в направлении торговой войны или валютной войны. Это повредит всем участникам», - отметила глава МВФ.

Между тем, падение фондовых индексов цепной реакцией продолжилось. В четверг снизились европейские фондовые индексы до минимальных уровней за более чем 20 месяцев вслед за падением рынка акций США на фоне беспокойства по поводу доходности американских облигаций. Затем в «красной зоне» оказались основные фондовые индексы Китая, Японии и Кореи. На рынках началась резкая распродажа акций.

Масла в огонь добавило заявление главы Всемирного банка Джим Ен Кима о начале работы с Китаем и всеми другими странами-акционерами по вопросу подготовки к ухудшению условий мировой торговли. Он отметил, что ситуация находится на повестке дня у всех стран и международных организаций. По словам Кима, если все страны, вовлеченные сегодня в торговлю, столкнутся с торговыми ограничениями, темпы мирового экономического роста, безусловно, начнут снижаться.

Кстати, в конце сентября Всемирная торговая организация снизила прогноз роста мировой торговли в 2018 году до 3,9% с 4,4%.

Бизнес уже задается вопросом - а не начало ли это нового мирового финансового кризиса? Ведь именно так в 2009 году стартовал последний глобальный кризис. Очевидно, что Украине не удастся изолироваться от него.

Прогноз по Украине - неутешительный

Прогноз МВФ относительно нашей страны также оказался неоптимистичным. Так, если до конца текущего года Фонд улучшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины до 3,5%, то уже следующие два года темпы роста заметно уменьшатся - в 2019 году до 2,7% с 3,3%, в 2020 году - до 3,4% с 4%.

Стоить напомнить, что, по словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, для мощного и ощутимого результата рост экономики в Украине ежегодно должен составлять порядка 5-7%.

Фонд в своем отчете изменил прогноз не только по Украине, но и пересмотрел оценку других стран. В частности, были кардинально подкорректированы показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов. Теперь эта страна занимает 133 место в мире с 2694,47 доллара ВВП на душу населения, за ней идет Украина - 134 место, 2656,01 доллара ВВП на душу населения.

Зарплата в Молдове также оказалась существенно выше, чем в Украине. Так, средняя официальная зарплата во втором квартале 2018 года в Молдове составила 375,82 доллара, в Украине – 325,53 доллара. По этому показателю наша страна заняла последнее место в Европе.

Не порадовал и последний отчет Национального банка. Фактический показатель инфляции в Украине в сентябре на уровне 8,9% в годовом выражении оказался выше прогноза НБУ, обнародованного в июле (8,3%), за счет базового компонента и цен на топливо.

Нацбанк сообщил, что базовая инфляция в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца (8,7% год к году), при этом рост цен на топливо ускорился до 22,7% в годовом выражении на фоне стремительного повышения мировых цен на нефть и ослабления курса гривни.

Нефть дорожала в течение всего сентября, в связи с чем первая половина осени «порадовала» украинцев неприятным сюрпризом – бензин на заправках рекордно поднялся в стоимости, чуть ли не ежедневно преодолевая «психологическую отметку». Так, в понедельник розничная цена бензина А-95 достигла 32,83 грн/л, а дизельного топлива – 30,84 грн/л.

Правда, мировые цены на нефть после рекордных отметок, несмотря на снижение иранского экспорта из-за американских санкций, упали вслед за индексами фондового рынка США - стоимость Brent в четвер просела на 2%.

А пока мир размышляет о торговых войнах, из-за которых грядет падение глобальной экономики, киевлян не оставляют насущные бытовые проблемы.

Бойлерам «дадут отдых»

Практически полгода столица Украины живет без горячего водоснабжения. И вот во вторник коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подписало мировое соглашение с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» о правопреемственности долговых обязательств предыдущего оператора тепловых активов столицы - энергокомпании «Киевэнерго» - в размере 2,4 млрд гривен. В очередной раз прозвучали новые сроки появления горячей воды в квартирах киевлян.

«Надеемся, что меньше, чем за неделю, бойлерам можно будет дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому «Киевтеплоэнерго» признает, что является правопреемником по долговым обязательствам «Киевэнерго», - сообщила пресс-служба «Нафтогаза». В среду хозяйственный суд Киева его утвердил. А уже в пятницу «Нафтогаз» начал поставлять топливо коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго». Это значит, что может начаться процесс возобновления услуги горячего водоснабжения.

Эпопея с горячей водой началась еще в мае. Тогда власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго», в связи с чем газоснабжение столичных котельных прекратилось. Позже Киевсовет принял решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче на баланс «Киевтеплоэнерго». В ответ на это в «Нафтогазе» заявили, что готовы заключить договор на поставку газа, но только после определенности в вопросе правопреемственности задолженности.

Вместо разрешения конфликта киевские власти решили закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке. И только в августе, когда ситуация перешла в разряд критической, – с риском срыва начала отопительного сезона в Киеве - заместитель главы городской администрации Петр Пантелеев сообщил, что мэрии совместно с «Нафтогазом», при координации Кабмина, удалось наработать алгоритм действий, который разрешит проблему с энергоснабжением столицы. «При условии выполнения алгоритма, принятия решения Кабмином, с «Нафтогазом» удастся заключить договор на поставку газа 15-16 сентября», - сказал тогда Пантелеев. Однако поставка газа возобновилась только сейчас, практически в середине октября.

Но даже после подписания договора, история, по-видимому, не закончится. Как стало известно журналистам, после расторжения соглашения между Киевской городской государственной администрацией и «Киевэнерго» компания бизнесмена Рината Ахметова перевела на город обязанность выплатить штрафные санкции в 1,2 млрд гривен, а также претендует на компенсацию средств, потраченных на модернизацию теплосетей. В «Киевенерго» УНИАН рассказали, что общая стоимость реконструкций за 17 лет составляет порядка 3 млрд гривен, но при этом за собственные средства компании – 750 млн гривен. И, хотя пресс-служба мэрии говорит, что «Киевэнерго» пока официально не обратилось с требованием о компенсации, точно ясно одно – жители Киева надолго запомнят лето, да и осень 2018 года, когда цены на проезд в коммунальном транспорте выросли вдвое, а мысли о горячем душе превратились в мечты.

Гривня «замерла» на дне

Есть для украинцев и приятные «курсовые» новости – накануне выходных доллар опустился на 2 копейки ниже психологической отметки 28 гривен. Национальный банк утром 12 октября установил курс гривни к доллару на уровне 27,98 грн/долл.

Аналитики считают, что курс доллара до конца октября будет находится в узком диапазоне. Минимальная отметка – 28 грн/долл., максимальная – 28,5 грн/долл.

«Из-за отсутствия глобальных драйверов для движения нашей национальной валюты, мы до конца текущего месяца будем оставаться на текущих значениях узкого диапазона в 28,00 – 28,50 грн/долл. Ожидать снижения курса ниже 28 гривен не стоит», - сказал аналитик «Альпари» Максим Пархоменко.

Хоть начало текущего месяца и оказалось благоприятным периодом для национальной валюты, эксперт уверен, что спокойствие гривни временное.

«Текущую динамику не стоит воспринимать как глобальное улучшение состояния рынка и гривни, скорее, как небольшую передышку перед дальнейшим снижением», - подчеркивает Пархоменко.

Его слова подтверждает и уже упомянутый октябрьский отчет МВФ. Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/долл., в 2019 году нацвалюта девальвирует на 5,89% - до 28,655 грн. за доллар, а в 2020 году - еще на 4,43%, до 29,925 грн. за доллар.

Людмила Росик