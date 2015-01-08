Обвал евро пока в интересах европейского Центробанка и бизнеса еврозоны - эксперты

Европейская валюта быстро дешевеет по отношению к доллару США. Этот тренд является ожидаемым и желательным, однако на фоне событий в Греции он таит в себе и определенные риски, пишет DW.

Читайте такжеКурс евро рухнул до самого низкого уровня с 2006 годаВ марте 2014 года за один евро на международном валютном рынке давали 1 доллар и 39 американских центов, к сентябрю курс снизился до 1,29, а сейчас, в начале января 2015 года, евро опустился ниже 1,19 доллара США. Это - самый низкий уровень с 2006 года. Налицо весьма быстрая и существенная, но вовсе не неожиданная девальвация единой европейской валюты.

"В принципе, происходит именно то, что многие аналитики в последнее время и прогнозировали", - подчеркнул в беседе с DW эксперт Deutsche Bank Штефан Шнайдер. Он напомнил: Федеральная резервная система США (ФРС) еще весной прошлого года взяла курс на постепенное сворачивание политики сверхдешевых денег, а в середине нынешнего года в Соединенных Штатах ожидается первое за девять лет повышение базовой процентной ставки. Это связано с тем, что в американской экономике после целого ряда лет пробуксовки наконец-то начался широкомасштабный подъем.

Читайте такжеФРС США отложила повышение ключевых ставок как минимум до апреля 2015 годаВ то же время, в еврозоне экономическая динамика остается низкой, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ), наоборот, принимает дополнительные меры по закачиванию денег в экономику и вовсе не собирается повышать базовую ставку, сниженную уже практически до нуля. В такой ситуации глобальные денежные потоки направляются, естественно, туда, где есть перспектива роста процентных ставок.

Разнонаправленная политика двух важнейших центральных банков планеты и есть основная фундаментальная причина значительного укрепления доллара по отношению к евро (и многим другим денежным единицам). Причем процесс этот может растянуться на несколько лет и в какой-то момент, по прогнозам целого ряда банков, в том числе и Deutsche Bank, привести к паритету двух ключевых резервных валют. Иными словами, ситуация, когда 1 евро будет стоить 1 доллар, что была в 1999-2000 и 2002 годах.

Так что в 2015 году курс евро к доллару будет и дальше падать, но жителям Германии и всей еврозоны беспокоиться по этому поводу не стоит, подчеркнул Штефан Шнайдер. Наоборот, дешевеющая общая денежная единица будет способствовать росту международной конкурентоспособности европейских экспортеров, особенно на рынке США.

Очередной виток падения евро в начале 2015 года во многом вызван опубликованным 2 января в немецкой газете Handelsblatt интервью Марио Драги, в котором он намекнул на возможность уже в скором времени приступить к широкомасштабной скупке гособлигаций стран еврозоны.

Другой причиной падения евро ниже психологически важной отметки в 1,20 стала вспыхнувшая дискуссия о возможности выхода Греции из еврозоны. Это связано с назначенными на 25 января досрочными парламентскими выборами: на них может победить коалиция левых радикалов СИРИЗА, которая грозит положить конец согласованной с международными кредиторами политике реформ и жесткой экономии.

Если после выборов греческий кризис обостриться, то это вызовет не только дальнейшее снижение курса евро, что в целом ожидаемо и положительно, но и целый ряд сугубо отрицательных эффектов, предупредил в беседе с DW финансовый аналитик Кристоф Цверман: "Может начаться новый кризис в еврозоне - просто потому, что резко упадет доверие к евро и к Европе". По его словам, иностранные инвесторы, которые уже сейчас несут в еврозоне потери из-за низкого обменного курса, могут начать выводить свой капитал - не только из Греции, но и из других стран ЕС.

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