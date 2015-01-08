Курс белорусского рубля с 9 января вновь будет привязан к корзине валют

При этом в структуре корзины доля российского рубля увеличивается до 40%, а доли евро и доллара снижаются до 30% каждая, передает БЕЛТА.

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"В рамках нового механизма ужесточаются подходы к использованию золотовалютных резервов для поддержки обменного курса, - отметили в Нацбанке. - Валютные интервенции будут проводиться только для сглаживания пиковых колебаний стоимости корзины иностранных валют в объемах, обеспечивающих положительное сальдо покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты в среднесрочном периоде".

Колебания курса белорусского рубля по отношению к каждой из валют (доллар, евро и российский рубль) будут складываться как за счет изменения стоимости корзины под влиянием спроса и предложения валюты во время биржевых торгов, так и за счет взаимных изменений кросс-курсов этих иностранных валют. При этом изменения обменного курса могут быть как в одну, так и в другую сторону.

Читайте такжеПрезидент Беларуси поставил задачу снизить зависимость от РоссииРанее УНИАН сообщал, что из-за обвала рубля Беларусь и Туркмения снизили обменный курс нацвалют.