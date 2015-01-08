В Беларуси отменили сбор при покупке валюты населением

"С учетом обнуления с 8 января налога на биржевые операции по приобретению иностранной валюты правлением Национального банка принято решение об отмене с 9 января 2015 года комиссионного сбора при покупке иностранной валюты населением", - передает БЕЛТА со ссылкой на управление информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Также с 9 января Нацбанк возобновляет использование механизма привязки курса белорусского рубля к корзине иностранных валют. При этом в структуре корзины доля российского рубля увеличивается до 40%, а доли евро и доллара снижаются до 30% каждая.

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"В рамках нового механизма ужесточаются подходы к использованию золотовалютных резервов для поддержки обменного курса, - отметили также в Нацбанке Беларуси. - Валютные интервенции будут проводиться только для сглаживания пиковых колебаний стоимости корзины иностранных валют в объемах, обеспечивающих положительное сальдо покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты в среднесрочном периоде".

Ранее УНИАН сообщал, что в Беларуси комиссия на приобретение инвалюты снижена до 10%.

Также сообщалось, что 19 декабря 2014 года Нацбанк Беларуси заявил о введении в стране временного 30-процентного сбора при покупке валюты юридическими и физическими лицами. Такое решение было принято с учетом возросшего спроса на доллары и евро на внутреннем валютном рынке. Предприятия и банки обязаны уплачивать сбор при покупке валюты на бирже, граждане - в виде комиссии в банках. Уплаченные средства направляются в бюджет.

С 29 декабря постановлением Совмина Беларуси №1251 от 27 декабря 2014 года ставка налога на биржевые операции по покупке инвалюты в стране была снижена с 30% до 20%, а с 5 января - до 10%.