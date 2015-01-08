6 января банки получили почти 1,8 млрд гривень рефинансирования

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил 4 банкам рефинансирование на 661 млн грн под 17,5% годовых на один день, 6 банкам на 1,098 млрд грн под 19,5% годовых на 15 дней.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 5,971 млрд грн 10 банкам на один день под 7,5% годовых, на 2,188 млрд грн 5 банкам на 7 дней под 11% годовых, на 201 млн грн 2 банкам на 14 дней под 11,5% годовых, на 100 млн грн 1 банку на 30 дней под 12% годовых, на 50 млн грн 1 банку на 45 дней под 13% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка составил 10,747 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 20,3%, в т.ч. по кредитам овернайт – 19,7% годовых.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк назначил кураторов в 40 банков, получивших рефинансирование.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 31 декабря не предоставлял банкам рефинансирование, продал депозитные сертификаты на 7,880 млрд грн.