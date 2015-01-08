Нацбанк повысил официальный курс гривни всего на 1 копейку
14:50, 08 января 2015Финансы
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Курс гривни в течение продолжительного времени волатилен.
НБУ незначительно поднял курс украинской валюты к доллару / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, 8 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 1575.5631 гривни (предыдущий – 1576.8556);
100 евро – 1864.0487 (предыдущий – 1923.2908);
10 российских рублей – 2.8016 (предыдущий – 3.0304).
Читайте такжеРавновесный курс гривни на межбанке еще не найден - ГонтареваКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 8 января продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,7433 грн/долл.
Ощий объем заявок субъектов рынка составил 11,4 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,7431 грн/долл.
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