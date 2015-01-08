Нацбанк повысил официальный курс гривни всего на 1 копейку

Курс гривни в течение продолжительного времени волатилен.

Согласно информации сайта Национального банка Украины, 8 января Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 долларов США – 1575.5631 гривни (предыдущий – 1576.8556); 100 евро – 1864.0487 (предыдущий – 1923.2908); 10 российских рублей – 2.8016 (предыдущий – 3.0304). Читайте такжеРавновесный курс гривни на межбанке еще не найден - ГонтареваКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса 8 января продал банкам 3 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,7433 грн/долл. Ощий объем заявок субъектов рынка составил 11,4 млн долл., минимальный курс (курс отсечения) – 15,7431 грн/долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter