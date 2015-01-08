Еврокомиссия выделяет Украине еще 1,8 млрд евро

15:40, 08 января 2015
Финансы
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Европейская комиссия выделит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,8 млрд евро.

евро / Википедия

Об этом в Риге на пресс-конференции сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

„Комиссия сегодня приняла решение продолжить финансовую поддержку и предоставить для Украины - страны, которая нуждается в солидарности других европейских стран, дополнительно 1,8 млрд евро”, - сказал он.

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Юнкер подчеркнул, что тем самым Евросоюз демонстрирует, что европейская солидарность с Украиной - „это не просто мертвое письмо, а факт, который отображает реальность каждого дня”.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина получила €260 млн помощи от Евросоюза.

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