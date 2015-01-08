Украина рассчитывает на стабилизационный пакет финпомощи от ЕС - Яценюк

Об этом заявил в ходе переговоров с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникации с общественностью и СМИ, Яценюк в ходе переговоров подчеркнул, что Украина уже приняла ряд необходимых законов, которые позволят реализовать ряд дальнейших преобразований, необходимых нашей стране.

«В 2014 году мы удержали ситуацию, несмотря на то, что Украина находится в состоянии необъявленной войны, начатой Российской Федерацией. Мы прошли демократические парламентские и президентские выборы, мы сформировали коалицию, которая насчитывает конституционное большинство в новом составе парламента, и правительство, которое делало и продолжает реализовывать сложные, но нужные стране реформы», - цитирует премьер-министра департамент информации Секретариата правительства.

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По словам Яценюка, необходимые реформы касаются уменьшения фискального дефицита, пересмотра социальных программ, повышения тарифов до рыночного уровня, изменения базы налогообложения и борьбы с коррупцией. «В том числе борьбы с бизнес-группами, которые влияют на украинскую политику», - отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что Украина может быть успешной, если удастся получить дополнительный стабилизационный пакет финансовой помощи. «Для этого правительство уже провело ряд сложных, но правильных законов и продолжает проводить реформы», - отметил глава правительства, подчеркнув, что Украина ведет политику полной прозрачности и ответственности за выполнение своих обязательств. «Мы готовы не просто отчитываться, но и в рамках нашей общей работы предоставлять любую информацию о ведении реформ и о том, куда идет финансовая помощь, и что надо сделать, чтобы Украина была ближе к ЕС и отвечала европейским стандартам», - подчеркнул Яценюк.

Ранее в ходе визита украинской правительственной делегации Украина и ФРГ подписали соглашение о предоставлении кредитных гарантий Киеву на сумму 500 млн евро. Кроме того, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что ЕС готов выделить Украине дополнительно 1,8 млрд евро финансовой помощи в 2015 году.