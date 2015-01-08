Гривня на межбанке укрепилась до 16,23 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке неактивны, предложение незначительно превышает спрос.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,81/19,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2590/0,2660 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8492 грн/долл., к этому часу было заключено 155 соглашений, объем торгов составил 124,21 млн долл.

Напомним, сегодня Нацбанк повысил официальный курс гривни всего на 1 копейку.