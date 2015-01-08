Гривня на межбанке укрепилась до 16,23 за доллар
17:47, 08 января 2015Финансы
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В четверг, 8 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 16,03/16,23 грн/долл. против 16,11/16,31 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня немного укрепилась на межбанке / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке неактивны, предложение незначительно превышает спрос.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 18,81/19,05 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2590/0,2660 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8492 грн/долл., к этому часу было заключено 155 соглашений, объем торгов составил 124,21 млн долл.
Напомним, сегодня Нацбанк повысил официальный курс гривни всего на 1 копейку.
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