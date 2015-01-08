Признание Нацбанком неплатежеспособными 33 банков справедливо - НАБУ

Об этом заявили в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

«НАБУ выступает за очистку системы от банков, которые являются неплатежеспособными или занимаются сомнительной деятельностью. В связи с этим необходимо разработать систему мониторинга для выявления банков, занимающихся сомнительной деятельностью, и выводить их с рынка. Надо научиться выявлять на ранней стадии неплатежеспособные банки и создать стандартную процедуру их оздоровления. Если это не удается, их также надо выводить с рынка», - рассказала УНИАН исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

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Она подчеркнула, что такие действия регулятора будут первыми шагами на пути восстановления доверия к банковской системе в целом.

«Также хотелось бы, чтобы вкладчики обращали особое внимание на состояние банка, которому они доверяют свои средства. Это уже в рамках повышения уровня финансовой грамотности. Например, если банк по депозитам дает проценты значительно выше существующих на рынке, это должно обострить внимание потенциального вкладчика, поскольку у такого банка могут быть проблемы с ликвидностью», - пояснила Коробкова.

Как сообщал УНИАН, с начала 2014 года НБУ признал неплатежеспособными 33 банка, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц приступил к выведению этих банков с рынка. В начале декабря Фонд сообщил, что ожидает команды ввести временную администрацию еще в 10 банков. По оценкам банкиров, это не предел, поскольку банковская система на 25% представлена неплатежеспособными банками.

Убыток банковской системы за 11 месяцев 2014 года составил 22,4 млрд грн, окончательные данные за год будут обнародованы в январе.