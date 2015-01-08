Отток вкладов из банков тормозит рост экономики Украины - эксперты

Так считают опрошенные УНИАН руководители розничного бизнеса крупнейших банков.

Директор центра розничного бизнеса UniCredit Bank Любомир Пунчев назвал депозитные средства главным драйвером роста экономики наряду с инновациями, хорошо функционирующими банковской и судебной системами. «Поэтому если около 15% депозитов исчезнут из системы, это повлечет за собой немедленные лимиты или запреты для других компонентов системы: отток ликвидности сразу ограничивает кредитование. Это приводит к финансовым трудностям у компаний, замедляет или останавливает их деятельность. В конечном счете, все это негативно отражается на экономике страны и наших личных бюджетах», - пояснил он.

По оценкам банкира, снижение уровня депозитов в реальном выражении превышает этот уровень, учитывая девальвацию. «Большая часть средств, изъятых в гривне, направлена на покупку иностранной валюты для сохранения ценности денег. И большая часть иностранной валюты не оказывается на счетах, а в сейфах или под матрацем. Это поднимает валютный курс, а деньги не возвращаются в систему и не используются в товарообороте», - добавил Пунчев.

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Директор департамента розничного бизнеса банка «Хрещатик» Марина Нестеровская отметила, что в 2014 году произошел самый значительный отток вкладов населения из банковской системы за последние годы. «Кроме экономического, это явление имеет и социальный аспект – утрата доверия населения к отечественной банковской системе. Население – основной кредитор банков Украины, и вывод депозитов физических лиц из банков наносит огромный вред экономике. Восстановить баланс доверия — процесс очень кропотливый и требует объединения усилий коммерческих банков и регулятора», - сказала она.

Нестеровская также отметила, что в разрезе отдельного банка снижение ресурсной базы до 50% влечет неплатежеспособность банка, что в контексте законодательства о системе гарантирования предполагает введение временной администрации, а в худшем случае - выведение банка с рынка.

Как сообщал УНИАН, нехватка валюты в Украине на фоне накопленных долгов, дефицитного госбюджета и убытков от потери территорий спровоцировала обесценивание гривни по отношению к доллару в 2014 году почти в 2 раза - новый исторический минимум по официальному курсу составил 15,85 грн/долл.

Снижение доверия к национальной валюте и банковской системе спровоцировало отток вкладов, который по итогам года достиг 126 млрд грн или около 29% депозитов физических лиц, что в десятки раз превышает показатель кризисного 2009 года, а в отдельных банках вкладчики изъяли до 50% депозитов.

С начала 2014 года НБУ признал неплатежеспособными 33 банка, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц приступил к выведению этих банков с рынка. В начале декабря Фонд сообщил, что ожидает команды ввести временную администрацию еще в 10 банков.

Убыток банковской системы за 11 месяцев 2014 года составил 22,4 млрд грн, окончательные данные за год будут обнародованы в январе.