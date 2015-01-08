ЕС не будет отменять льготный режим торговли с Украиной из-за пошлин на импорт - СМИ

Об этом сообщили источники с украинской и европейской стороны, также это следует из ответа представительства Евросоюза в Украине на запрос, сообщает Европейская правда.

"На данный момент не рассматривается возможность того, чтобы мы остановили действие преференциального режима", - сказано в официальном комментарии представительства.

Введение новых импортных пошлин было инициативой правительства Арсения Яценюка. Целью этих мероприятий названа необходимость стабилизации платежного баланса. В то же время, это действие нарушило ряд норм Соглашения об ассоциации, других договоренностей с ЕС и грозила отменой льготного торгового режима с ЕС. В этом случае должны восстановиться пошлины для украинских товаров, экспортируемых в Евросоюз.

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В представительстве признали, что введение пошлин противоречит условиям односторонней отмены пошлин со стороны ЕС.

"Автономные торговые меры, введенные Евросоюзом, имели условие: Украина должна была воздерживаться от введения новых пошлин для европейских товаров", - заявили в диппредставительстве.

"Между тем, законодательный акт (льготный режим) дает Еврокомиссии право действовать на свое усмотрение, принимая во внимание исключительные обстоятельства, сложившиеся в Украине, включая платежный кризис".

В заявлении дипломатического представительства нет четкого утверждения о том, что ЕС дал окончательное согласие на новые пошлины - этот вопрос еще должен быть решен впоследствии. Однако источники издания с обеих сторон утверждают, что такое согласие есть почти навеняка - при условии, что Украина не будет иметь претензий со стороны Всемирной организации торговли и МВФ.

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"Для европейцев ключевой является согласованность пошлин с МВФ, нас об этом предупредили еще до консультаций", - сказал один из украинских собеседников.

"Переговоры между странами-членами еще продолжаются, но главное - чтобы не было нарушений правил ВТО", - добавил европейский собеседник.

В ответе представительства ЕС в Украине также есть фраза о том, что в дальнейшем "лучшей площадкой для консультаций о внедрении пошлин был бы соответствующий комитет ВТО (что занимается вопросами платежного баланса стран-членов ВТО)".