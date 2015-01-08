Financial Times: Юнкер предлагает третью программу помощи Украине

В статье под названием «Юнкер предлагает третью программу помощи Украине», опубликованной на сайте газеты Financial Times, Питер Шпигель пишет о том, что Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, предложил третий пакет антикризисных мер ЕС для Украины, призывая одобрить еще 1,8 млрд евро в качестве помощи находящейся в затруднительном положении стране.

Пакет еще должен быть утвержден 28 странами-членами ЕС, в которых существенно снизилась готовность предоставить Киеву дополнительные средства, в связи с опасениями, что украинское правительство не выполняет своих обязательств по проведению экономических реформ.

Комиссия сказала, что, если бы помощь утвердили, то выплаты зависели бы от того, заключит ли Киев соглашение на предоставление $ 17 млрд помощи от Международного валютного фонда. Представители МВФ находятся в Киеве в рамках проверки, которая уже была отложена из-за разногласий по поводу программы реформ правительства.

«Как всегда, солидарность идет рука об руку с обязательствами проведения реформ, которые срочно необходимы в Украине», сказал г-н Юнкер в заявлении. «Мы хотим помочь украинским властям, реализовать программу реформ и сделать реальные изменения для страны и ее народа».

Третья программа будет более чем в два раза больше предыдущей помощи ЕС Киеву. Первые два пакета, известные как макро-финансовая помощь, составили 1,6 млрд евро. 1.36 млрд евро из этих средств уже были направлены в Украину, и остальные 250 млн евро должны быть перечислены весной этого года.

Новый пакет появился, после того, как Киев в прошлом году просил дополнительные $ 2 млрд. Из-за ослабления экономики Украины, открылся дефицит бюджета в $ 15 млрд, что побудило МВФ приостановить предоставление своего очередного транша помощи, пока он не будет заполнен. Валютные резервы Киева также быстро заканчиваются.

На ежемесячном собрании в Брюсселе в декабре министры финансов стран ЕС без энтузиазма отреагировали на просьбу Киева, предоставить около $ 2 млрд.

Но в четверг, выступая после заседания Комиссии в Риге, чтобы отметить наступление очереди Латвии председательствовать в ЕС в течение шести месяцев, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сказала, что Брюссель будет продолжать оказывать давление на Киев в вопросах, связанных с борьбой с коррупцией и другими экономическими реформами.

«Народ [Украины] требует перемен», сказала г-жа Могерини. «Пришло время, чтобы эти изменения стали реальностью в Украине».