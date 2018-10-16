Россия не сможет получать у Китая кредиты в юанях
Замглавы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что Китай не спешит согласовывать проект суверенных юаневых облигаций, который обсуждается с 2014 года, сообщает Росбалт.
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По его словам, выпуск на сумму около 6 миллиардов юаней (до 1 миллиарда долларов) изначально планировали на 2016 год, однако в 2017 году он был отложен на неопределенный срок.
Планы России продать облигации в юанях на Московской бирже с целью оставить деньги внутри страны расходятся с политикой Пекина. Китай разрешает зарубежным заемщикам лишь панда-бонды, которые продаются на внутреннем рынке КНР, рассказал Сторчак в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
"Постоянно поступает противоречивая информация о том, что созданы предпосылки для осуществления заимствований в юанях или не созданы", - добавил он.
В декабре прошлого года Центробанк РФ заявлял о достижении договоренностей, однако на данный момент позиция китайских властей остается неясной.