Минфин продолжит проверки получателей госпомощи

Решение Конституционного суда о признании неконституционными положений Бюджетного кодекса, дающих Минфину право получать информацию с персональными данными, не будет препятствием.

Министерство финансов Украины продолжит верификацию получателей государственных пособий и после решения Конституционного суда о признании неконституционными положений Бюджетного кодекса, дающих Минфину право получать информацию, содержащую персональные данные.

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Как сообщается на сайте Минфина, 11 октября Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения Бюджетного кодекса.

"Уважая позицию Конституционного суда и признавая верховенство права, Минфин будет в полной мере выполнять его решения. Однако это решение не влияет на процесс верификации, ведь в ходе этого процесса данные получателей государственных пособий деперсонифицируются", - отмечается в сообщении.

В Минфине пояснили, что информация поступает из автоматизированных информационных систем, реестров и баз данных, и при ее обработке министерство никоим образом не вмешивается в личную и семейную жизнь граждан.

"Верификация государственных выплат направлена на то, чтобы помощь из государственного бюджета получали именно те, кому она нужна. Бюджетные средства должны тратиться эффективно и прозрачно, а помощь - предоставляться адресно", - подчеркнула исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Также сообщается, что Минфин разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров законопроект "О верификации и мониторинге государственных выплат", который позволит законодательно урегулировать этот процесс.

Как сообщал УНИАН, Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов права получать информацию, содержащую персональные данные. Суд принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой относительно соответствия Конституции отдельных положений Бюджетного кодекса.