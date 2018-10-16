ЕБРР назначил нового управляющего директора в Украине

Маттео Патроне приступит к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2018 года.

Европейский банк реконструкции и развития назначил Маттео Патроне управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа, вместо Франсиса Малижа.

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Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

"Маттео Патроне будет работать в Киеве и отвечать за следующую группу стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Патроне сменит на этой должности Франсиса Малижа, который был первым управляющим директором в этом регионе и недавно был назначен управляющим директором в секторе финансовых учреждений в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, Патроне является гражданином Италии. Он начал работать в лондонском офисе ЕБРР в 2008 году в департаменте корпоративных инвестиций, куда пришел после успешной карьеры в частном секторе. В 2012 году он возглавил офис ЕБРР в Сербии, а в 2015 году был назначен на должность директора и регионального главы ЕБРР в Румынии и Болгарии. Под его руководством инвестиции ЕБРР в эти страны составили более 2 миллиардов евро. Патроне приступит к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2018 года.

"Для меня большая честь быть назначенным на эту позицию в ЕБРР и отвечать за этот интереснейший регион. Моему предшественнику удалось добиться впечатляющих результатов во всех странах региона. Моим приоритетом будет создание соответствующих условий нашим командам на местах для развития этого успеха. Потребности в наших услугах значительны, и у нас есть, что предложить. Нашей задачей будет продолжение работы по увеличению конкурентоспособности местных экономик по мере их дальнейшей евроинтеграции", - цитирует Патроне пресс-служба.

Согласно сообщению, совокупный исторический объем инвестиций ЕБРР в разные сектора экономик Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины составляет почти 24 миллиарда евро.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 миллиарда евро в рамках около 400 проектов.