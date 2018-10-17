Голодный бюджет: хватит ли денег на зарплаты и пенсии

Анализируя выполнение государственного бюджета Украины за три квартала текущего года, Счетная палата Украины констатировала невыполнение плана поступлений в общий фонд на 93,6 миллиарда гривен, или на 11%. В частности, госбюджет не получил свыше 17 миллиардов гривен плановых доходов и 66,5 миллиардов гривен плановых заимствований Министерства финансов. Традиционно не выполняется план поступлений от приватизации: по этой статье госказна с начала года получила менее одного процента ожидаемых поступлений.

Неделей ранее один из ключевых инвесторов Украины – Всемирный банк – высказал опасения относительно финансирования госбюджета, предупреждая: если наша страна не улучшит ситуацию с выполнением доходной части и останется без поддержки Международного валютного фонда, придется пойти на сокращение расходов уже в этом году. По оценкам Всемирного банка, для финансирования дефицита и долговых выплат до конца года нашей стране потребуется около 3,7 миллиардов долларов, при этом, вступившие в сезон нестабильности внешние финансовые рынки для Украины пока закрыты.

Министерство финансов признаков беспокойства не подает. Комментировать вопросы о возможных проблемах с финансированием бюджетного дефицита, вероятном секвестре или дефолте по долговым выплатам в министерстве не стали, ограничившись статистикой выполнения плана доходов госбюджета за три квартала на 99% и их роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%.

Помня июльский провал остатка средств на едином счете Государственной казначейской службы до менее 2 миллиардов гривен - минимального значения с января 2014 года, а также недавние задержки выплат пенсий, возникает резонный вопрос – хватит ли денег в казне для выплат зарплат и пенсий украинцам? Мнения экспертов на этот счет разделились.

Секвестра пока не будет

Как пояснила старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская, оснований говорить о секвестре бюджета текущего года пока нет, так как большая часть суммы недовыполнения, которую озвучила Счетная палата, приходится на заимствования.

«Заимствования - это статья финансирования дефицита. Если дефицит по результатам девяти месяцев незначительный, статьи расходов выполняются, то, возможно, не было необходимости заимствовать в тех объемах, которые предусматривались ранее», - отмечает эксперт.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что по итогам года страна уложится в плановый показатель бюджетного дефицита даже в случае некоторого недовыполнения по доходной части.

«Но есть проблема с финансированием этого дефицита: основные традиционные статьи покрытия дефицита - это доходы от приватизации и займы. С первым у нас, как всегда, не очень. Второе - очень сильно зависит от международного финансирования - еврооблигации, Всемирный банк, Евросоюз. Всего этого без МВФ не будет», - предупреждает эксперт.

О необходимости как можно скорее договориться с ключевым кредитором нашей страны напомнил и старший финансовый аналитик ICU Тарас Котович.

«Наибольшей проблемой для бюджета остается привлечение финансирования, особенно в валюте. Повышение доходностей размещения облигаций внутреннего госзайма с начала октября позволило Минфину улучшить привлечение средств, но приток иностранной валюты на счета правительства остается на низком уровне», - отметил он.

По словам эксперта, получение транша МВФ, даже без разделения его между НБУ и бюджетом, позволило бы ускорить привлечение средств под гарантию Всемирного банка и макрофинансовой помощи ЕС, что, в свою очередь, позволило бы улучшить ситуацию с доступной правительству валютой.

Мыльный пузырь

Главный экономист «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов напомнил, что в ходе рассмотрения парламентом госбюджета на 2018 год изначальный проект был увеличен на 40 миллиардов гривен, и часть доходной базы, заложенных под это увеличение расходов, оказалась «дутой».

К примеру, как отметил эксперт, в качестве расчетного на 2018 год был заложен обменный курс 29,3 гривен за доллар, тогда как фактический по итогам года составит около 27,4 гривен за доллар, что приводит к существенному недовыполнению плана по налогам от импорта, прежде всего, по «импортному» НДС, являющемуся самым крупным налогом по объемам сбора.

Еще один пример – заложенные в госбюджете дополнительные 6 миллиардов гривен поступлений от Национального банка, которые не подтверждены его отчетностью и, по сути, не будут выполнены. «В целом, недовыполнение бюджета по доходам в экстраполяции на полный 2018 год можно оценить плюс-минус в 20 миллиардов гривен», - прогнозирует Блинов.

Эксперт также отметил, что госбюджет испытывает острые проблемы с финансированием, поскольку амбициозный план поступлений от приватизации в 21 миллиард гривен традиционно не выполняется, а план привлечения внешних заимствований сорван из-за проволочек в выполнении программы с МВФ.

«Из запланированных на год 3,3 миллиардов долларов внешних займов под финансирование общего фонда госбюджета привлечено только 700 миллионов долларов. Причем речь идет о довольно дорогих - выше 9% годовых - и коротких деньгах, которые надо будет отдавать уже через 4 месяца», - добавил Блинов.

По его словам, по этой причине госбюджет столкнулся с резким ухудшением денежной ликвидности, и в конце года правительству придется искать лазейки, чтобы профинансировать защищенные статьи расходов. С этой целью могут быть использованы средства из спецфонда и депозиты местных органов власти, составляющие около 14 миллиардов гривен. Финансирование некоторых субвенций, к примеру, на оплату услуг ЖКХ, могут перенести на следующий год.

Для не повторения такой ситуации в 2019 году эксперт рекомендует не допустить необоснованное раздувание госбюджета, так как принятие умеренного плана финансов на следующий год позволит оперативно выровнять бюджетную ситуацию в начале следующего года.

«Помимо бюджетного баланса, существует опасная ситуация с валютной ликвидностью государства. Золотовалютные резервы снизились до тревожного уровня в 2,7 месяца импорта и грозят продолжить падение в связи с дальнейшими долговыми выплатами. Эта проблема куда опаснее недовыполнения бюджета-2018», - подчеркнул Блинов.

Эксперт, вместе с другими коллегами по цеху, называет критически важным для макрофинансовой стабильности Украины как можно быстрее разморозить рефинансирование внешних долгов с помощью международных финансовых организаций.

Очевидно, что необходимость наладить отношения с ключевым кредитором понимают и в правительстве, однако щедрые обещания не повышать тарифы на газ для населения накануне нового политического сезона мешают выполнить одно из ключевых условий МВФ. Что важнее для украинских властей – войти в историю реформаторами или уподобиться своим предшественникам - станет ясно уже очень скоро.

Ольга Гордиенко