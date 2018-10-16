Гривня в плюсе к доллару, но в минусе к евро

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,91/27,94 грн/долл.

Во вторник, 16 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,91/27,94 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,36/32,39 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 27,9323 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,94/27,97 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,25/32,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.