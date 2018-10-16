Рада в четверг возьмется за госбюджет

Также в четверг депутатам предлагают рассмотреть, в частности, законопроект о публичных закупках.

В четверг, 18 октября, Верховная Рада Украины рассмотрит проект бюджетной резолюции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«На четверг предлагается ... принятие бюджета, бюджетной декларации. Согласно регламенту, мы должны принять ее не позднее 20 числа», - отметил спикер.

Кроме того, по его словам, в четверг предлагается рассмотреть, в частности, законопроект о публичных закупках.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Кабинет министров зарегистрировал в Раде проект постановления «Об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы» (№8357).

Согласно документу, правительство прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5% и среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 грн/долл. Дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП. При этом в 2020 и 2021 году рост экономики прогнозируется соответственно на уровне 4% и 6,3%, инфляция - на уровне 5% и 4,8%, среднегодовой курс гривни - 31,4 грн/долл. и 31,8 грн/долл. Предельный размер дефицита госбюджета в 2020-2021 годах планируется на уровне 2% ВВП. Кроме того, предельный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году - 54%, в 2021 году - 53%.